Salernitana, Dziczek può rimanere in granata. Ma si attende l'ok della Lazio

Inizia una sorta di programmazione futura per la Salernitana, che sta valutando i vari elementi in rosa, compresi di prestiti eventualmente da riconfermare. Tra questi, come riferisce tuttosalernitana.com, Patryk Dziczek, centrocampista della Lazio che nel corso della stagione è andato in crescendo.

Il tecnico della formazione romana Simone Inzaghi lo sta monitorando, tanto che pare possibile il suo ritiro estivo proprio con i biancocelesti, ma la soluzione finale potrebbe essere la sua riconferma a Salerno almeno per farsi le ossa un'altra stagione.