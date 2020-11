Salernitana, Dziczek ribadisce: "Voglio la Lazio. Ma meglio giocare in B che far panchina in A"

vedi letture

Tornano a far discutere, in casa Salernitana, le dichiarazioni che due giorni fa, al sito polacco przegladsportowy.pl, ha rilasciato il centrocampista Patryk Dziczek, di proprietà della Lazio ma in prestito ai campani. Il classe '98 ha ancora ribadito le sue volontà, ovvero il rientrare alla Lazio quanto prima: "Credo che i responsabili della Lazio conoscano il loro mestiere e se pensavano che fosse troppo presto per me hanno ragione. Mi sono reso conto che a quanto pare non è ancora il momento per me di essere in questo club. Dato che l'allenatore Inzaghi pensa che devo migliorarne uno o due in più, è su questo che mi concentrerò. Preferisco restare in serie B e lottare per la prima squadra ogni settimana piuttosto che sedermi in panchina a Roma e perdere sei mesi, non giocare affatto o finire solo alla fine. Niente può sostituire un normale gioco. Credo che arriverà il mio momento, che giocherò con la Salernitana in questa stagione e dimostrerò che merito la Lazio. Questo è il mio obiettivo".

Ambizioni comprensibili, ma i tifosi non hanno gradito le esternazioni in questo momento...