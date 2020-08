Salernitana, è già futuro: visite mediche con sguardo al mercato

Prenderà il via domani mattina con le tradizionali visite mediche la stagione 2020-21 della Salernitana. A meno di un mese di distanza dall’amaro epilogo contro lo Spezia e con una tifoseria in contestazione e pronta a disertare per un anno a prescindere dalle vicende del Covid, mister Castori e i suoi calciatori si ritroveranno nel ritiro di Battipaglia in attesa di partire per Sarnano e porre le basi per la stagione del riscatto. A breve la società diramerà la lista dei convocati, la buona notizia riguarda il gruppo laziale che potrebbe tornare quasi in blocco a Salerno per garantire qualità ed esperienza. Fatta eccezione per Kiyine, infatti, tutti dovrebbero giocare ancora con il cavalluccio sul petto: da Lombardi a Cicerelli (richiesti espressamente dal mister e invocati a furor di popolo dalla piazza) passando per la sorpresa Gondo e i giovani Karo, Maistro e Dziczek. Non è finita qui, però. Dalla Capitale arriverà anche il difensore Tiago Casasola, fresco di salvezza miracolosa e da protagonista con il Cosenza e appetito da numerosi club cadetti. La base di partenza, dunque, è più che discreta ma comprende anche calciatori di rientro dal prestito, ma che non sono funzionali al progetto tattico che ha in mente Castori: andranno via alla spicciolata i vari Kalombo, Castiglia, Altobelli, Orlando, Volpicelli e forse Cernigoi e Odjer, senza dimenticare che a centrocampo c’è affollamento e anche Marco Firenze potrebbe essere di troppo. Tornando a Castori, il rinvio della conferenza stampa originariamente in programma per domani ha alimentato in città tesi di ogni genere ma totalmente avulse dalla realtà. Non c’è stato il tempo necessario per adeguarsi ai protocolli rigidissimi in vigore (tamponi per lo staff tecnico, igienizzazione della sala stampa dell’Arechi ormai vuota da inizio marzo), oltretutto l’allenatore è ancora sotto contratto con il Trapani fino al 31 agosto e, per contratto, non può rilasciare dichiarazioni. La dirigenza ha ammesso l’errore e ha lasciato intendere che il lavoro vero e proprio del mister partirà dal primo settembre: sul campo, per i primi dieci giorni di lavoro, la squadra si concentrerà soprattutto sull’aspetto fisico. Nessun giallo, nessun ribaltone, nessun esonero né possibilità di vedere Nesta in panchina. Il nome del trainer del Frosinone non è mai stato sul taccuino di Lotito. Che, oggi, ha confermato che Castori farà la squadra e sceglierà rinforzi, partenti e riconfermati. Da domani inizia la nuova stagione della Salernitana, con tante incognite ma rinnovate ambizioni.