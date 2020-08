Salernitana, è "giallo" Lombardi: il chiarimento sulla lista dei convocati per il raduno

Il comunicato emesso pochi minuti fa dalla Salernitana in merito ai convocati per il raduno di domani in città sta creando un pizzico di confusione negli ambienti del tifo granata. La redazione di TuttoSalernitana ha ritenuto necessario fare un chiarimento dopo aver sentito i diretti interessati e la dirigenza per evitare contestazioni future o ingiustificati entusiasmi. La Salernitana era praticamente obbligata a richiamare alla base tutti i tesserati fino al 31 agosto per lo svolgimento dei test atletici e sierologici. Come noto, infatti, post Covid la dirigenza aveva dovuto prolungare di due mesi l'accordo con gli atleti in scadenza e con quelli in prestito. La lista dei giocatori effettivamente riconfermati e che faranno parte della Salernitana versione 2020-21 arriverà tra sabato e domenica e potrebbe comprendere elementi attualmente out (vedi Firenze, fino al 31 vincolato al Venezia) e viceversa. Delicata la situazione dei laziali. Con Lombardi, ad esempio, non è stato ancora raggiunto alcun accordo e il calciatore non ha sciolto le riserve sul suo futuro dal momento che Claudio Lotito non lo ha convocato in sede per mettere nero su bianco. In pratica il talentuoso esterno offensivo, richiesto dalla Fiorentina per una somma vicina ai 5 milioni, ha saputo la notizia dai giornali. La sua permanenza, in parole povere, è probabile ma non certa. La Salernitana era semplicemente obbligata ad inserirlo nell'elenco per sottoporlo ai tamponi e a tutti i test previsti dal nuovo e rigido protocollo. Non a caso è specificato che si aggregherà al gruppo nelle prossime settimane, ovvero dopo aver messo a posto la situazione con la Lazio (rinnovo fino al 2025) e valutato la nuova offerta della FIorentina pare addirittura superiore ai 5 mlioni di euro come confermato da molti siti biancocelesti. C'è invece accordo totale con Emanuele Cicerelli: rinnovato il prestito, nel tardo pomeriggio la fumata bianca con il suo procuratore.