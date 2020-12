Salernitana, euforia Castori: "Primi, non può essere un caso. Lotito era felice"

In quel di Venezia la Salernitana ha messo a segno un'altra vittoria, la nona in campionato. Una vittoria importante che ha consolidato ancora di più il primato in classifica della squadra granata. Dopo il triplice fischio il mister Fabrizio Castori si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: "Non era facile vincere su questo campo, abbiamo fatto una grande partita, da squadra matura. Non abbiamo concesso nulla all'avversario. L'unico neo non averla chiusa prima. Purtroppo non siamo riusciti a segnare il terzo gol eppure nel secondo tempo siamo andati davanti al portiere tre volte. Peccato. La rete subita nel finale ci può stare, però questo non toglie nulla alla prestazione pregevole dei miei ragazzi. Stiamo crescendo sia sotto l'aspetto fisico, che tattico: quando scendiamo in campo sappiamo cosa vogliamo e il risultato non è arrivato per caso. Andiamo avanti su questa strada. Mercoledì sfideremo il Monza, un'altra big di questo campionato. Dobbiamo prepararla bene perché non vogliamo fermarci".

Castori prosegue: "Non mi piace lasciarmi andare a troppi entusiasmi perché alla fine poi si potrebbe rimanere delusi. Però sono contento, soprattutto perché ho visto un gruppo solido e il rendimento migliora di partita in partita. Non mi faccio condizionare dal fatto che un calciatore magari ha fatto bene un tempo, male l'altro. Ho fiducia in tutti e questa c'è a prescindere. Anderson negli ultimi due incontri non ha reso come poteva, ma oggi l'ho mandato in campo perché sapevo che poteva essere la sua giornata. E lo ha dimostrato segnando anche due gol. Deve continuare il suo percorso di crescita perché ci aspettiamo tanto da lui. E' un vero talento, ha soltanto ventuno anni".

Castori chiosa così: "Abbiamo acquisito nel corso del tempo una mentalità importante. A livello tattico riusciamo a svolgere tutto e questo ti permette poi di portare a casa buoni risultati. Non si vince soltanto grazie al cinismo e nel nostro caso la classifica parla chiaro. Dietro c'è un'organizzazione, un lavoro continuo. Il mercato lo fa la società. Appena finisce il girone d'andata faremo le nostre considerazioni. La Salernitana oggi (ripeto) ha giocato un buon calcio, non abbiamo gestito soltanto il risultato perché abbiamo avuto diverse occasioni. Semmai dovevamo buttarla dentro. Il presidente Lotito all'inizio è venuto negli spogliatoi per incoraggarci, alla fine poi ci ha fatto i complimenti".