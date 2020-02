Salernitana, Fabiani: "Cerci può essere il valore aggiunto nel ritorno"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto a Radio Punto Nuovo il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione in casa campana, tornando sulla sfida al Benevento e soffermandosi anche su Cerci che finora non ha mostrato il proprio valore: “Speriamo che da qui a fine campionato gli episodi si compensino, abbiamo sbagliato un paio di gare come quelle con Cittadella e Pisa, ma più spesso siamo stati penalizzati nei punteggi altrimenti staremo parlando di altro. La classifica è comunque aperta a parte il Benevento che ha preso il largo approfittando dei momenti negativi delle altre e il Livorno per cui è dura recuperare lo svantaggio accumulato. Questo campionato va vissuto alla giornata, tutto cambia rapidamente basti pensare al Benevento contro di noi. Forse non si aspettavano di sfidare una squadra ostica. - continua Fabiani – Cerci? Tutto dipende da lui, se torna il giocatore che conosciamo può darci una grande mano e diventare il nostro valore aggiunto con Heurtaux. Bisogna però ricordare che la Salernitana sta raccogliendo comunque punti anche senza di lui”.