© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il Ds della Salernitana Angelo Fabiani, intervenuto in conferenza stampa nel post gara contro il Pordenone, ha fatto anche un chiaro punto sul mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita: “Il mercato di gennaio è sempre abbastanza complicato. C’è tutta una serie di fattori da valutare e che concorrono al trasferimento o meno di un calciatore. Al di là di eventuali arrivi, dell’attuale rosa non dovrebbe muoversi nessuno: abbiamo fiducia nei giocatori che abbiamo e siamo convinti che hanno qualità tali da poter raggiungere determinati obiettivi”.