Salernitana, Fabiani: "Difficile parlare di ripartenza. Al Nord potrebbero esserci problematiche"

Intervenuto su Radio MPA il direttore generale della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato della possibile ripartenza del campionato di Serie B: “Non deve sfuggire che si tratta di una pandemia, per cui non ci può essere altre organo superiore all’istituto nazionale della sanità in merito a decisioni così importanti e che richiedono valutazioni certe e complessive. Già si parla di una ripresa al 100%, ma a mio avviso è ipotesi azzardata, a oggi, purtroppo, i decessi sono ancora numerosi e si registrano migliaia di contagi da Coronavirus. Fino a quando non si abbatte una soglia minima stiamo parlando del nulla. Il calciatore deve essere tutelato al pari di un giornalista che segue la squadra, del magazziniere, dello staff tecnico. Le autorità competenti sapranno quello che va fatto e come va fatto, le società dovranno percorrere la strada che sarà tracciata. - continua Fabiani come riporta Tuttosalernitana.com - Rimborso abbonati? È uno dei temi che andrà affrontato quando si presenterà la problematica, ma ora è uno degli ultimi pensieri con tutto il rispetto per chi ha sottoscritto l'abbonamento. Non giocare al nord credo sia un discorso di buon senso perché mi viene difficile immaginare di andare a Bergamo per esempio. Ci sono effettivamente delle problematiche che inducono a pensare che eventualmente su taluni campi non si potrà giocare. Anche perché con le porte chiuse viene meno il fattore campo e quindi uno stadio vale l’altro. Gravina è dirigente navigato e ha fatto una giusta riflessione”.