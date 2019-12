Salernitana, Fabiani: "Equilibrio nei giudizi, interverremo sul mercato"

Angelo Fabiani

© foto di CeC-comunication

Successo roboante per la Salernitana, che stende il Pordenone per 4-0 e riagguanta i play-off. Al termine della gara, al posto del tecnico Ventura squalificato, è intervenuto il ds Angelo Fabiani che ha fatto il punto in casa granata parlando anche di mercato: "Mai dire che il momento difficile è alle spalle, questo è un campionato strano. Se non avessimo vinto ci saremmo ritrovati in zona retrocessione, sarebbe stata una catastrofe. A mio avviso è fondamentale trovare un equilibrio: non bisogna esaltarsi, se il palo del Pordenone va dentro la gara va su un altro binario. Vivere alla giornata e muovere la classifica è importantissimo, la B insegna che la continuità può fare la differenza. Eccezion fatta per il Benevento ciascuno può giocarsi un posto al sole, ma anche all’inferno. Non mi ero demoralizzato quando perdevamo, ho l’esperienza necessaria per non esaltarmi oggi. Evidentemente ne è valsa la pena vivere le festività lontano dalle famiglie e riunire calciatori e staff tecnico. Mercato? C’è un confronto continuo con il mister, ci mancherebbe altro. Così come accaduto con Colantuono e con tutti gli altri tecnici che si sono avvicendati sulla panchina. Ci stimolano su alcune situazioni e noi cerchiamo di soddisfarli. Ventura voleva 4-5 giocatori, ne sono arrivati otto. Se al primo di gennaio ci saranno elementi importanti per migliorare la rosa abbiamo l’obbligo di operare, come sempre è accaduto da quando questa proprietà è arrivata a Salerno. Il sostegno economico c’è sempre stato, se poi chi è arrivato non ha reso ci può stare che il sottoscritto o il tecnico di turno possa commettere degli errori. Da quando sono qui sembra che il mese di novembre è quello nefasto, ma ci sono effettivamente dei motivi? Abbiamo fatto mille riflessioni e discussioni, ma non c’è una vera ragione se non che probabilmente quando prendi gente nuova può passare da un entusiasmo straordinario ad un calo mentale. Non si può certo attribuire la colpa ai tifosi, altrimenti non puoi fare questo mestiere. A me sai quante ne dicono i giornalisti? E l’indifferenza che deve preoccupare, non la critica costruttiva che stimola a fare meglio. Spero che i calciatori, da professionisti, abbiano la mia stessa mentalità Io ci metto sempre la faccia".