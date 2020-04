Salernitana, Fabiani: "L'eventuale ripartenza, non porterà vantaggi a nessuna squadra"

vedi letture

Come riferisce tuttosalernitana.com, dalle colonne de Le Cronache, è intervenuto il Ds della Salernitana Angelo Fabiani: "Non si può pensare a un futuro prossimo con questa pandemia in corso che sta rovinando il nostro Paese. E’ chiaro che ci sono cose ben più importanti e poi per una ipotetica ripresa, quando e come ci sarà, bisognerà aspettare le decisioni dei medici, degli scienziati per poter tornare sui campi di gioco. Sono tutti in città i nostri atleti, nelle loro abitazioni cercando di ottemperare a quelle che sono le direttive dello staff tecnico in questo momento particolare. Poi per il resto, per le altre cose la società sta cercando quelle soluzioni idonee al delicato momento. Certamente penso che una eventuale ripartenza, nello specifico non porterà vantaggi a nessuna squadra. Ci dovrà essere, è chiaro, una sorte di mini preparazione per ogni squadra per poter tornare sui campi di calcio con uno spirito nuovo, diverso da quello avuto fin o allo stop del 7 marzo scorso".