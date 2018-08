Salernitana, Fabiani: "Mercato? Sono soddisfatto, sfoltiremo la rosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gong finale, stop alle trattative. La Salernitana si regala, in questa ultima giornata, il difensore Marco Migliorini e il centrocampista Davide Di Gennaro. La redazione di TuttoSalerntiana.com ha contattato telefonicamente il direttore sportivo Angelo Fabiani, factototum del mercato granata. Di seguito le sue impressioni sulle operazioni portate a termine e sulle ambizioni per il campionato della Salernitana.

“Abbiamo cercato di fare il massimo sul mercato. I giudizi sono rimandati a fine campionato, ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare per dimostrare il nostro valore sul campo. Oggi siamo soddisfatti, ma potrebbe non bastare, poi ci sarà il calcio giocato. Movimenti in uscita? C’è ancora la possibilità che qualche giocatore, che troverà poco spazio, vada via e trovi squadra in C. Campionato da alta classifica? Ci sono tante squadre titolate e che saranno protagoniste come Palermo, Crotone, Verona, Benevento o Brescia. Noi dobbiamo dare il massimo, lavorare con umiltà, di partita in partita, e a fine campionato tireremo le somme".