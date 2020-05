Salernitana, Fabiani: "Pensiamo a far tornare sugli spalti almeno gli abbonati"

vedi letture

“Non so quando e come riprenderemo, ma se il campionato dovesse ripartire, si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di consentire l’accesso ad una parte di tifosi, ad esempio gli abbonati, da sistemare in tutta la struttura in modo da garantire il distanziamento”. Questa è la proposta lanciata dal direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani dalle colonne del Corriere dello Sport in edicola: “Attendiamo la data certa dell'eventuale ripresa del campionato e le linee guida indicate dal protocollo medico-scientifico visto che in quello attuale emergono delle evidenti criticità. La Salernitana riprenderà gli allenamenti collettivi quando ci saranno le condizioni per mettere in sicurezza i calciatori e tutti quelli che lavorano intorno alla squadra. - continua Fabiani – Salari? Non è vero che abbiamo cercato un accordo coi giocatori, in modo informale ho detto ai giocatori più rappresentativi di ragionare su una proposta. Noi dirigenti abbiamo rinunciato al 50% delle ultime quattro mensilità e ci sembra giusto venire incontro alla nostra azienda in questo momento. Per quanto riguarda i calciatori, ognuno farà la sua valutazione poi anche la società farà la propria e chi non capirà andrà incontro a un contenzioso”.