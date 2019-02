Salernitana, Fabiani: "Prendere calciatori non motivati poteva creare problemi"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Difende le scelte fatte dalla proprietà sul mercato, respinge a voce alta le critiche e rilancia le ambizioni della Salernitana. Il ds granata Angelo Fabiani, nel giorno della presentazione di Emanuele Calaiò e Walter Lopez, torna a parlare delle trattative portate avanti negli ultimi giorni di mercato dal club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

“Il giudice sarà il campo, ma riteniamo di aver allestito una buona squadra e di avere i mezzi per disputare un buon girone di ritorno. Ci siamo rinforzati e abbiamo centrato tutti gli obiettivi prefissati: Minala lo conoscete tutti, Memolla già da qualche giorno è a disposizione dell’allenatore, al mio fianco ho due calciatori che abbiamo fortemente voluto e che ringrazio mille volte per aver scelto Salerno anche rinunciando ad offerte più vantaggiose dal punto di vista economico. Mi preme ringraziare anche la società del Parma che, fino alla fine, ha tenuto fede all’accordo preso con la Salernitana: c’erano i documenti firmati, se poi i giocatori in questione hanno cambiato idea non potete farcene una colpa. Il no comment di Gregucci alla domanda sul mercato può essere interpretato in vari modi, a mio avviso voleva semplicemente evitare di fare polemiche. Abbiamo preso due terzini, un centrocampista e un attaccante di grande esperienza, qualcuno è andato via semplicemente perchè ha chiesto la cessione e li abbiamo accontentati. Prendere calciatori non motivati poteva creare problemi, in questo momento c’è un gruppo che rappresenterà la maglia della Salernitana e credo debbano essere incoraggiati e sostenuti. Poi vedremo dove possiamo arrivare senza fare alcun tipo di promessa se non quella di metterci massimo impegno e grande professionalità” .

Le parole al veleno del ds granata per chi insulta sui social: “Il popolo salernitano è civile ed accogliente, non può essere rappresentato da persone che ogni giorno augurano malattie o cose di ogni genere a noi e ai nostri familiari. Gente spesso di fuori che non vuole il bene della Salernitana e che non può essere associata alla nostra tifoseria che si è sempre distinta per correttezza e attaccamento alla maglia. Chi pratica il gioco al massacro deve essere isolato, non merita spazio! Non è possibile che postiamo sui social una foto di Calaiò e c’è subito il commento ironico "Ha la stessa pancia di Fabiani". "Sappiamo distinguere bene la critica costruttiva del tifoso e l’atteggiamento disfattista di chi aspetta che le cose vadano male. Nessuno rimarca che stiamo patrimonializzando una società che ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Jallow e che è sempre molto attenta alla gestione economica. Non promettiamo stipendi che poi non ci possiamo permettere di pagare. Sfido ignoranti e imbecilli che destabilizzano e non vogliono il bene della Salernitana!”