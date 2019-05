Salernitana, Fabiani stoppa le voci: "Nessuna richiesta per Rosina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Salerno arriva una secca smentita alle voci che volevano il Bari interessato al fantasista Alessandro Rosina. Il direttore sportivo campano Angelo Fabiani ai microfoni di Tuttobari.com ha infatti commentato così i rumors di mercato: “ A noi non è giunta alcuna richiesta per il giocatore, nessuno ne ha parlato con noi. Dunque direi che non c'è nulla, non ho nient'altro da dire a riguardo".