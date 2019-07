Salernitana, Firenze del Crotone nome caldo per gli esterni

© foto di Federico Gaetano

Cerci ed Embalo sono i nomi da copertina per la nuova Salernitana targata Giampiero Ventura. Per le corsie, però, il nome attualmente più vicino è un altro. Si tratta, secondo il quotidiano La Città, di Marco Firenze. Il giocatore in uscita dal Crotone potrebbe essere ufficializzato a breve dal club del presidente Lotito.