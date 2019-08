Salernitana, frenata per Cerci: manca l'accordo sulla durata

Alessio Cerci (32) vuole la Salernitana, ma al momento non c'è l'accordo sulla durata del contratto. L'esterno ex MKE Ankaragucu vuole un triennale, come riportato dal Corriere dello Sport. Il club campano può offrire soltanto un biennale, al momento la trattativa è in pausa. Nei prossimi giorni le parti potrebbero trovare un accordo visto che l'ex Verona deve assolutamente rilanciare la propria carriera.