Salernitana, giallo Pucino: rinnovo definito ma non ancora ufficializzato

Esattamente una settimana fa Raffaele Pucino e la Salernitana prolungavano il loro proprio connubio fino al 2021, con tanto di annuncio via social del giocatore. La notizia, attesa da settimane, aveva tranquillizzato i tifosi granata che vedevano così blindato uno dei migliori elementi in rosa, peraltro appetito da diversi club di Serie B. Eppure, da allora, la società di via Allende non ha ancora emesso alcun comunicato ufficiale sull'operazione, circostanza piuttosto curiosa a distanza di ben sette giorni dalla firma. A maggio pronta era arrivata, ad esempio, l'ufficialità del prolungamento di Alessandro Bernardini sul sito ufficiale. Che questo ritardo non sia casuale? Pur avendo sottoscritto il rinnovo, Pucino continua infatti ad avere molto mercato e non è da escludere che la società granata possa attendere eventuali offerte prima di depositare ufficialmente il contratto. Al momento questo resta comunque uno scenario remoto, ma tutt'altro che inverosimile, perché, come è noto, le strade del mercato sono davvero infinite. Lo riporta TuttoSalernitana.com