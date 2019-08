Salernitana, Giannetti: "C'è voglia di far bene, sono contento"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo il successo sul Pescara, l'attaccante della Salernitana Niccolò Giannetti ha parlato ai microfoni di Ottochannel: "Sono molto contento, abbiamo dato un segnale importante alla città e ai tifosi. C’è voglia di far bene. Abbiamo sentito il calore del nostro pubblico nonostante venissimo da una stagione travagliata. Abbiamo avuto una grande reazione nel momento di difficoltà. È stato importante, al di là dei gol, dare il nostro apporto in fase di possesso e non possesso - riporta TuttoSalernitana.com -. A Lecce ci eravamo un po’ disuniti nel finale, subendo troppo. Oggi siamo stati bravi, non ci siamo disuniti, abbiamo tenuto botta, c’è stata la reazione ed è quello che ci aveva chiesto il mister. Ritengo sia fondamentale partite bene, ci dà fiducia per credere in quello che facciamo e lavorare con intensità. Sapevamo della difficoltà della partita, abbiamo preparato la sfida bene, il mister ci ha mandato in campo con tutte le informazioni del caso, abbiamo rispettato l’avversario ma siamo riusciti a fare bene. Dove può arrivare questa Salernitana non lo so, non ci poniamo limiti. Cerci è la punta di diamante di questa squadra, lo stiamo aspettando. Nel frattempo lì davanti ci stiamo dando da fare, l’intesa con Lamin migliora, abbiamo lottato su ogni pallone, ci stiamo sforzando a fare i movimenti giusti, Son contento perché si è sbloccato anche lui, bisogna continuare così. La strada è quella giusta".