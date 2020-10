Salernitana, gioia Castori: "Vinto contro una squadra forte. Servono rinforzi"

Raggiante il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori al termine della partita vinta dai granata sul campo del Chievo: "Abbiamo affrontato un avversario di grande livello, destinato a lottare fino alla fine per la qualificazione ai playoff. Sinceramente avevo messo in preventivo un primo tempo di sofferenza, il nostro lavoro si vedrà a lungo termine e stiamo seguendo un programma specifico che ci porta a caricare molto fisicamente. Anche nella seduta di rifinitura. Infatti nel secondo tempo abbiamo acquisito brillantezza e siamo riusciti a mettere in difficoltà un Chievo abile a palleggiare e ricco di giocatori di valore. All'inizio arrivavamo un po' in ritardo sulle seconde palle, non eravamo in grado di interrompere il loro prolungato possesso palla e questo ha creato qualche grattacapo. Però abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio, come accaduto anche contro la Reggina. Mercato? Numericamente siamo pochi a centrocampo, la società sa bene cosa serve e sono convinto interverrà. La lista over è piena, probabilmente dovremo essere bravi ad individuare qualche under valido e di personalità. Belec? Errori che ci possono stare, se capita al portiere ovviamente fa più rumore. Ma resta un nostro punto di forza".