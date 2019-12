Salernitana, Gondo: "Il successo è un segnale importante"

Cedric Gondo

© foto di Giuseppe Scialla

Al termine della gara tra Salernitana e Crotone, terminata col successo dei granata per 3-2, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante granata Cedric Gondo, autore di una doppietta decisiva: "Dovevamo vincere questa partita perché era importante rialzarci. Gol molto importanti per la squadra, meritavamo di far bene. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Come ricompattare l'ambiente? Basta fare partite simili, sono segnali, la gente lo vede. Noi siamo sempre stato un gruppo compatto, il campionato è lungo e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Eravamo un po' in difficoltà, questa partita ci ha dato una spinta in più. Dove possiamo arrivare? Non posso dirlo adesso, testa già alla prossima gara".