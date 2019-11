© foto di Giuseppe Scialla

L'attaccante della Salernitana Cedric Gondo ha commentato il successo sull'Entella: "E' stata una bella sensazione giocare qui, in questo stadio. E' stata la mia prima volta da titolare e ho sentito da subito la fiducia dei tifosi. Ho cercato con la mia prestazione di ripagare il loro affetto. L'intesa con Jallow è perfetta - evidenzia TuttoSalernitana.com -. A Cremona non so se partirò titolare, io continuerò a lavorare per migliorarmi. Il futuro? Voglio dare il 100% con questa maglia, poi a fine stagione penserò cosa fare".