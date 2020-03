Salernitana, Gondo non proseguirà nei granata. Il mentore Capuano lo vuole ad Avellino

TuttoSalernitana.com sembra piuttosto sicuro: l'attaccante Cedric Gondo, attualmente in prestito alla Salernitana dalla Lazio, difficilmente proseguirà ancora la sua avventura nel capoluogo campano. L'ex Rieti vorrebbe proseguire a giocare in Serie B nel futuro e, nonostante si parlasse anche di un timido interessamento del Cittadella, per lui in futuro potrebbe esserci la terza serie, dato che l'Avellino di Eziolino Capuano, suo mentore calcistico, è pronto a tentarlo e ad andare all'affondo.