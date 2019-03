La seconda sconfitta consecutiva potrebbe costare cara ad Angelo Gregucci. La Salernitana non è infatti felice del cammino della squadra, finora il tecnico ha una media punti inferiore a quella di Stefano Colantuono, e per questo potrebbe decidere per l’esonero nelle prossime ore. Secondo La Gazzetta dello Sport in caso di separazione si andrebbe verso l’ennesimo ritorno di Leonardo Menichini (già sulla panchina campana del 2014-15 e nel 2016) o per una soluzione interna.