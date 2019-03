Salernitana, Gregucci: "C'è rammarico per il terzo gol, rialziamo la testa"

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Salernitana, che cade per 3-1 al "Curi" di Perugia nonostante quasi un tempo in superiorità numerica. Al termine della gara il tecnico Gregucci ha così commentato in sala stampa: “Il Perugia ha giocato sicuramente meglio di noi - si legge sul sito ufficiale granata - Nel secondo tempo, una volta in superiorità numerica, avremmo dovuto leggere meglio determinate situazioni e invece non ci siamo riusciti. Abbiamo sfruttato poco lo corsie esterne e lo abbiamo pagato. Il rammarico più grande è aver preso il terzo gol su una situazione su cui solitamente siamo molto solidi, quando c’era ancora tantissimo tempo per recuperare. Quella di oggi era la terza partita in pochi giorni e ho dovuto giocoforza distribuire le energie. Adesso dobbiamo essere bravi a metterci alle spalle la brutta prestazione di oggi e rialzare subito la testa ”.