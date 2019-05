Salernitana, Gregucci: "Chiedo scusa a tutti, ma serve sostegno"

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Altra sconfitta per la Salernitana, che non riesce a passare indenne allo "Zaccheria" di Foggia, dove i satanelli hanno la meglio per 3-1. Al termine della gara il tecnico granata Angelo Gregucci ha fatto mea culpa in sala stampa, queste le sue dichiarazioni raccolte da Foggiacalciomania.com: "Bisogna fare i conti con la realtà oggettiva, io devo fare le valutazione. Posso solo chiedere scusa a tutti e dire che la prossima partita è difficile e delicata, chiedere il sostegno mi sembra il minimo. Io chiedo scusa a tutti e metto la faccia. Abbiamo riaperto la partita e non è passato nemmeno un minuto. Devo fare qualcosa, sto cercando di utilizzare tutta la rosa. Io devo vincere una partita, è innegabile. Bisogna spingere la Salernitana tutti insieme, invertire una negatività che ci attanaglia. Non riusciamo a durare nemmeno un minuto, quindi bisogna fare delle valutazioni. In questo momento serve il sostegno di tutti. I tifosi in questo momento sono arrabbiatissimi, ho provato a dir loro qualcosa. Ma in questo momento vorrei il sostegno di tutti. Sto lavorando con tutte le mie forze".