Salernitana, Gregucci: "Ci serve più equilibrio, testa alla prossima gara"

Angelo Gregucci

Al termine della sconfitta per 3-0 contro il Brescia il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci vuole subito voltare pagina, in vista di un finale di campionato infuocato, con una salvezza ancora da conquistare. Queste le sue parole rilasciate ad OttoChannel: "Dobbiamo pensare alla prossima gara e prepararla con grande attenzione. Abbiamo provato a giocarla a viso aperto, schierando un trequartista e due punte. Non possiamo prendere i primi due gol. Il secondo è anche un po’ disarmante perché Torregrossa ha fatto una grande giocata ma ci siamo lasciati infilare con troppa facilità. Dobbiamo avere più equilibrio, la squadra a campo aperto soffre. A inizio secondo tempo potevamo riaprirla, ho cercato di proporre una squadra che facesse gioco ma abbiamo fatto fatica a realizzare. Dobbiamo guardare alla prossima gara con grande attenzione, essere certosini nel lavoro di recupero. Ci aspetta una partita importante. Possiamo far di più e migliorare determinati atteggiamenti. Dobbiamo attenzionare la prossima gara con molto scrupolo, recuperare le energie e fare di tutto per portare la nave in porto".