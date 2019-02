Angelo Gregucci

Al termine della sconfitta del Bentegodi il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci ha così commentato la gara in sala stampa: "Per un’ora abbiamo fatto un’ottima partita - si legge sul sito ufficiale del club granata - Potevamo sicuramente leggere meglio alcune situazioni e dovevamo essere più lucidi, soprattutto nel finale. Ci è mancato ripartire con la gamba giusta, ma il risultato è bugiardo perché non meritavamo assolutamente di perdere. Bisogna ripartire dalla prestazione di questa sera per trovare quella continuità fondamentale in un campionato così difficile. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, ma mi è piaciuto lo spirito messo in campo stasera dalla squadra".