“In questa fase abbiamo dato priorità alla tenuta atletica e ciò ha sicuramente inciso sulla prestazione di oggi. Ho distribuito per tutti una quarantina di minuti proprio perché la squadra era appesantita dai carichi di lavoro dei giorni scorsi. In questa categoria le gambe sono fondamentali e ho ritenuto opportuno lavorare soprattutto dal punto di vista fisico. La prossima settimana ci focalizzeremo di più sulla parte tecnico-tattica per preparare al meglio la partita di Palermo”. Queste le parole del tecnico Angelo Gregucci nel post-partita di Salernitana – Rieti.

Il mister ha quindi concluso: “Con la Società faremo le giuste valutazioni e proveremo a operare in maniera oculata per rinforzare questa squadra. Il mio principale obiettivo è quello di migliorare gli aspetti che ci vedono ancora in difficoltà, tra cui l’indice di pericolosità offensiva e la tenuta difensiva”.