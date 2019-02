Angelo Gregucci

Terza sconfitta interna consecutiva per la Salernitana di mister Gregucci, che al termine dei novanta minuti contro il Benevento ha evitato drammi. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa riprese da ASalerno.it: “Escludendo l’incidente ho visto impegno e personalità. Dobbiamo, però, migliorare la condizione dei singoli ed essere più pericolosi. Dobbiamo scrollarci tutte le ansie. Sono con Micai al cento per cento, era affranto ma io sono con lui. Ci sono stati anche un paio di episodi da rivedere e voglio dare un messaggio positivo perchè la squadra può fare cose buone. I ragazzi s’impegnano durante la settimana ed i tifosi sono stati sempre al nostro fianco. Il messaggio? Riusciremo a tirarci fuori da questo momento negativo. Stiamo recuperando giocatori importanti e soprattutto in avanti. Vedi il periodo lungo di molti, vedi Calaiò e Di Gennaro in modo particolare. Troveremo gli equilibri giusti e ripartiremo. Oggi, comunque, non dovevamo perdere ed i ragazzi non devono abbattersi. Ci vuole più qualità e più pericolosi e otterremo risultati. La prossima partita proveremo ad affrontarla al meglio. Ho ringraziato i ragazzi per l’impegno e loro vogliono regalare ai tifosi al successo. Dobbiamo essere positivi".