Salernitana, Gregucci: "Nel secondo tempo potevamo fare di più"

Il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci non è pienamente soddisfatto dopo il pareggiato ottenuto contro il Padova. La sua analisi in conferenza stampa, riportata da Tuttosalernitana.com, non lascia spazio ad interpretazioni: "Non eravamo qui per accontentarci di un punto. Nel primo tempo il Padova ha messo molto agonismo e ci ha un po' sorpresi. Nella ripresa meglio, potevamo fare qualcosa di più con scelte migliori in avanti ma tutto sommato possiamo dire di avere una manovra e un’identità e sono sicuro che cresceremo. Il Padova è in fondo alla classifica ma credo che farà molto meglio di quello che ha fatto finora, è una squadra nuova, non la vedremo all’ultimo posto ancora per molto".

Secondo Gregucci, nella gara di oggi è mancata la precisione: "Noi siamo mancati nell’ultimo passaggio e nell’incisività sotto porta. Avevamo la partita in controllo nella ripresa ma non siamo riusciti a trovare l’accelerazione giusta per risolverla. I cambi? Avevo giocatori non al massimo in condizione, sono stato certosino per non rischiare di rimanere in 10. La mia espulsione? Il quarto uomo mi ha detto che ho sconfinato l’area tecnica, a fine gara mi ha confermato che non sono stato offensivo".