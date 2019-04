Salernitana, Gregucci: "Non mollo, ci occorre una vittoria"

Angelo Gregucci

Sconfitta pesante per la Salernitana, che perde un importante scontro salvezza contro il Carpi per 5-2. Al termine dei novanta minuti è intervenuto in sala stampa il tecnico dei granata Angelo Gregucci, che ha chiamato la squadra alla massima concentrazione per questo finale di stagione. Queste le sue parole raccolte da OttoPagine: "La società è giusto che faccia le sue valutazioni. Io non mollo, combatto. Da quando sono nato non ho mai mollato un centimetro, è la mia mentalità. I miei giocatori devono rialzare la testa, c’è da lavorarci. Bisogna vincere una gara e non guardare al risultato degli altri. Bisogna analizzare con calma questa sconfitta. Siamo stati in partita fino a 10-12 minuti dalla fine. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona reazione, la cosa che mi fa arrabbiare è stato l’approccio avuto a inizio del secondo tempo. Dopo 2’ abbiamo preso gol in modo troppo facile. C’è da vincere una partita, bisogna determinare da noi il nostro destino non da quello che fanno gli altri. Ho sempre ribadito, il campionato non è finito. Dobbiamo avere la forza di rialzarsi e fare partite migliori. L’atteggiamento iniziale non è stato corretto, bisogna cambiare anche perché nei primi minuti di gara prendiamo sempre gol e non penso che gli avversari facciano tanto per segnare, anzi a volte ci mettiamo anche del nostro".