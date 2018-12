Salernitana, Gregucci: "Piazza straordinaria. Possiamo fare grandi cose"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo tecnico della Salernitana Angelo Gregucci ha rilasciato le sue prime parole al sito del club campano: “Sono molto contento di essere tornato alla Salernitana, ringrazio la proprietà per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato e spero di contraccambiare sul campo con tanto impegno. Conosco molto bene Salerno, una piazza straordinaria con una tifoseria in grado di rappresentare un vero e proprio valore aggiunto e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Questa squadra ha valori importanti e sono convinto che potrà fare grandi cose”.