Salernitana, Gregucci ritrova il sorriso

Dopo oltre due mesi la Salernitana è tornata a vincere all’Arechi dinanzi al pubblico amico. Una vittoria convincente, di carattere, che ha permesso ai granata di piazzarsi al ridosso della zona playoff. Gregucci ha insistito sul 3-4-1-2 e ha avuto ragione, cambiando però qualche pedina rispetto all’ultima uscita di Verona. A fare la differenza è stato senza dubbio il giovane Andrè Anderson che ha dato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, saggio delle sue grandi qualità tecniche, mandando più volte a rete con verticalizzazioni illuminanti gli attaccanti granata. La difesa, con Migliorini leader incontrastato, ha mostrato grande sicurezza, anche grazie all’apporto in termini d’esperienza del capitano di giornata Pucino. In mediana Minala è stata sicuramente la nota lieta, e non solo per la rete che ha messo in discesa la gara. Il camerunense è stato veramente d’aiuto al suo compagno di reparto Di Tacchio in fase di interdizione e ripartenza. In avanti l’avvento di Calaiò ha senza dubbio migliorato l’apporto e lo score realizzativo di Jallow, che più volte si è reso pericoloso con i suoi attacchi alla profondità. Insomma, un cocktail che fa ben sperare in vista delle prossime partite che saranno determinanti per la conquista di un piazzamento nelle zone alte della classifica.