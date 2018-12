© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Queste le dichiarazioni di Angelo Gregucci, tecnico della Salernitana, riportate da IlFoggia.com dopo la vittoria contro il Foggia. “Il Foggia non meritava di perdere ma i tre punti ci aiutano anche se dobbiamo migliorare un po’ di aspetti. Conoscendo Salerno e la piazza ci vogliono giocatori che rappresentino nel miglior modo la propria maglia quando scendono in campo. Volevo vedere le risposte emotive ma dobbiamo migliorare l’autostima. Esiste solo una via per rialzarsi che è quella di lavorare. Dobbiamo certamente fare di più già dalla prossima partita. Oggi abbiamo vinto ed è importante per noi anche se il Foggia non meritava di perdere. Ho provato grandi sensazioni entrando in campo. Voglio creare un gruppo che conosca gli umori dello stadio e della piazza e soprattutto quello che i tifosi possono dare ai giocatori. Devo conoscere ancora bene i giocatori perché ho fatto solo un allenamento con loro”.