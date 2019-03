Salernitana, Gregucci si gioca tutto contro il Livorno

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Spartiacque Livorno, Gregucci si gioca tutto". Titola così Il Mattino nella sua edizione salernitana, in merito alla squadra che milita in Serie B. Ci vorrà un risultato positivo nella trasferta di sabato a Livorno per allontanare le nubi che da tempo si sono addensate sulla panchina di Gregucci, che non ha dato la svolta alla stagione granata dopo le dimissioni di Colantuono.