Salernitana, i 20 convocati per la sfida contro il Venezia. Assente Calaiò

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Angelo Gregucci ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Venezia. Sarà una Salernitana al solito incerottata quella che domani pomeriggio affronterà il Venezia in un Arechi deserto come non mai. Mister Gregucci, infatti, dovrà fare a meno di Romano Perticone, Alessandro Bernardini e Raffaele Schiavi, assenti ormai da diverso tempo. Un'emergenza difensiva a tutti gli effetti, ancor di più perchè anche Mantovani non è al top e dovrebbe accomodarsi in panchina. Situazione spinosa anche in attacco: oltre a Lamin Jallow, out per squalifica, morderà il freno anche Emanuele Calaiò che, a Livorno, lasciò il campo dopo 10 minuti per un problema muscolare frutto anche della lunga e pregressa inattività. Non ci sarà Davide Di Gennaro, in campo con la Primavera nell'amichevole di mercoledì e ormai oggetto misterioso a tutti gli effetti. Ecco la lista completa, a disposizione anche l'esperto Alessandro Rosina:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich.