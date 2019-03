Salernitana, i 22 convocati di Gregucci per Perugia

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Sono 22 i convocati di mister Gregucci per la gara di domenica pomeriggio al Curi contro il Perugia. Il tecnico granata può contare sui rientri di Casasola (dalla squalifica) e Vuletich (dall'infortunio), ma deve fare ancora i conti con una lunga lista di indisponibili: Bernardini, Perticone, Di Gennaro, Akpa Akpro e Rosina, ai quali si aggiunge anche capitan Schiavi, fermatosi per una lesione muscolare alla coscia sinistra. Di seguito l'elenco apparso sul sito ufficiale della società di via Allende:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Lopez;

CENTROCAMPISTI: D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina Raffaele Schiavi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 20 giorni.