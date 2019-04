Salernitana, i 22 convocati per la sfida di La Spezia. Rientra Perticone

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Neanche il tempo di ragionare sulla partita pareggiata sabato pomeriggio che per la Salernitana è già rifinitura. Mister Gregucci ha diramato pochi minuti fa l'elenco dei convocati è l'unica novità è rappresentata dalla presenza in lista di Romano Perticone che torna finalmente a disposizione. Non ci saranno, invece, Emanuele Calaiò, Alessandro Bernardini e Raffaele Schiavi, stesso discorso per Davide Di Gennaro che non è a disposizione dal primo minuto oramai da fine ottobre. Out per squalifica Walter Lopez, torna Lamin Jallow che sarà titolare al fianco di Djuric.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich.