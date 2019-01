Salernitana, i 24 convocati di Gregucci per il Lecce

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della rifinitura di quest'oggi, mister Gregucci ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Lecce alle ore 18. Sono in 24 gli uomini a disposizione del tecnico, che può contare sui recuperi in extremis di Schiavi, Akpa Akpro e Di Gennaro. Prima convocazione stagionale anche per Alessandro Bernardini, dopo il lungo calvario che lo tiene lontano dai campi da un anno. Restano out soltanto l'infortunato Odjer e gli squalificati Di Tacchio e Migliorini oltre al neoacquisto Memolla. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Bernardini, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Gennaro, Mazzarani, Minala;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich.