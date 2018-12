Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Cosenza. Restano out gli indisponibili Di Gennaro, Odjer e il lungodegente Bernardini, mentre rientra l'attaccante argentino Agustin Vuletich. Partiranno regolarmente per la Calabria anche Schiavi e Perticone, che avevano accusato qualche fastidio nei giorni scorsi. Resta fuori, inoltre, per scelta tecnica Nicola Bellomo Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich.