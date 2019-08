Salernitana, i 24 convocati per la sfida col Lecce

Gian Piero Ventura

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Tutti convocati per la partita di domani sera contro il Lecce. Fatta eccezione per Alessio Cerci (che proseguirà un programma personalizzato per almeno altre tre settimane prima di lavorare a pieno regime con il gruppo) e per il lungodegente Valerio Mantovani, mister Ventura ha deciso di concedere a tutti la possibilità di confrontarsi con un avversario di categoria superiore e che si è rinforzato molto sul mercato. Quanto alla formazione, sembrano sciolti gli ultimi dubbi: stesso undici che ha battuto il Catanzaro con Migliorini che potrebbe scalzare Karo e Akpa Akpro leggermente in vantaggio su Maistro. Ecco l’elenco completo:



PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Carillo, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Calaiò, Cicerelli, Djuric, Jallow, Kalombo, Giannetti.