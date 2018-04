Salernitana, i convocati di Colantuono per la gara contro il Brescia

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Si avvicina il fischio d'inizio di Salernitana-Brescia. Questa mattina la squadra granata ha svolto la seduta di rifinitura sul sintetico del "Vecchio" nel ritiro di Capaccio (SA). Il tecnico Stefano Colantuono ha diramato l'elenco dei convocati. Rientrano Odjer e Popescu, out per squalifica Tuia e Minala. Non convocato l'infortunato Monaco, mentre rientra il difensore Raffaele Pucino (nella foto). Convocato anche il baby Novella.

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Novella, Popescu, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Odjer, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.