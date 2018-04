Salernitana, i convocati per il Cesena. Bocalon ok

Riccardo Bocalon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 24 i convocati di Stefano Colantuono in vista della sfida di domani pomeriggio con il Cesena di Castori. Una gara particolarmente importante per l'undici granata che vincendo muoverebbe un passo importantissimo verso la salvezza aritmetica. Per l'occasione, il tecnico ritrova Bocalon e anche Akpa Akpro mentre resta ancora fermo ai box Pucino. Out anche Orlando.

PORTIERI: Iliadis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Bernardini, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.