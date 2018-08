Salernitana, i granata alzano l'asticella in vista del centenario

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Si è archiviata questa sera un intensissima sessione di calciomercato, che ha visto la Salernitana tra le società più attive in cadetteria come non capitava da alcuni anni. Tante le operazioni in entrata e in uscita perfezionate dal ds Fabiani, che attende i prossimi giorni per definire le ultime cessioni in Serie C entro il prossimo 25 agosto. Andiamo a vedere nello specifico le varie operazioni reparto per reparto:

PORTIERI- Presentatisi in ritiro senza portieri titolari dopo la fine del prestito di Adamonis e Radunovic i granata hanno iniziato una vera e propria telenovela portiere. Dopo aver corteggiato a lungo il portiere serbo per un suo ritorno in granata, il ds Fabiani ha poi chiuso per Alessandro Micai svincolatosi dal Bari e nominato miglior portiere dell'ultima Serie B. Un colpo di spessore assoluto che dota la Salernitana di una garanzia tra i pali. Per il ruolo di secondo portiere la scelta è poi ricaduta sul giovane Gianmarco Vannucchi dell'Alessandria.

DIFENSORI- I granata hanno confermato quasi in blocco il pacchetto arretrato, ripartendo da elementi importanti come Schiavi, Mantovani, l'infortunato Bernardini oltre agli esterni Casasola, Pucino e Vitale, tra i più brillanti nell'ultima stagione. Salutati capitan Tuia, accasatosi al Benevento, Salvatore Monaco, non riscattato dal Perugia, e Stefan Popescu (rescissione consensuale), la società ha inserito elementi di esperienza come Gigliotti e Perticone, cui dovrebbe aggiungersi nelle prossime ore Marco Migliorini, per un reparto difensivo piuttosto completo. Sulla corsia di destra la Salernitana ha inoltre perfezionato l'arrivo dell'olandese Djavan Anderson, giocatore di indiscusse qualità.

CENTROCAMPISTI- Il reparto più stravolto è il centrocampo. Terminati i prestiti di Minala, Ricci, Kiyine e dopo l'addio di Della Rocca, i granata hanno deciso di confermare Moses Odjer, per cui appena due estati fa era stato fatto un investimento importante, Akpa Akpro, che nonostante alcuni guai fisici ha messo in mostra un ottimo bagaglio tecnico, e Signorelli, destinato però a lasciare Salerno nei prossimi giorni. In entrata la Salernitana si è dotata di un play-maker promettente come Antonio Palumbo, tra i migliori nelle prime uscite, di Luca Castiglia, mezzala di sicuro affidamento per la categoria, Andrea Mazzarani, in grado di ricoprire anche il ruolo di trequartista, e Francesco Di Tacchio, giocatore maggiormente di contenimento. La ciliegina sulla torta è stato poi l'arrivo di Davide Di Gennaro, giocatore dotato di qualità e fantasia invidiabili per la categoria. A completare il quadro Nicola Bellomo, prossimo alla cessione nelle serie inferiori, e la promessa ex Cesena Oliver Urso in entrata, mentre in uscita Nunzio Di Roberto (accasatosi alla Juve Stabia) e Antonio Zito (alla Casertana). Fugace l'esperienza in granata di Altobelli, acquistato dalla Pro Vercelli e poi girato in prestito alla Ternana.

ATTACCANTI- Anche qui la Salernitana ha attuato una vera rivoluzione. La cessione di Sprocati alla Lazio ha fruttato due milioni, operazione che ha privato i granata del miglior elemento della passata stagione ma ha permesso di fare un'ottima plusvalenza. Dopo gli addii di Rossi e Palumbo, rientrati alla base a fine prestito, la società di via Allende ha piazzato due colpi di assoluto livello, assicurandosi le prestazioni di Jallow, in prestito dal Chievo con diritto di riscatto, e Djuric, per il quale è stata investita una cifra importante. A questi va sommata la saggia riconferma di Riccardo Bocalon, che può sicuramente ancora essere utile alla causa pur partendo indietro nelle gerarchie iniziali, quella di Alessandro Rosina e l'innesto di una scommessa come Augustin Vuletich, giunto in punta di piedi ma apparso molto motivato nel precampionato. I granata hanno inoltre riscattato il promettente Orlando dalla Lazio, reduce da un lungo infortunio, e acquistato Emilio Volpicelli, messosi positivamente in mostra ma costretto alla partenza per gli spazi ormai chiusi in rosa. Saluta Salerno anche Emmanuele Cicerelli, girato in prestito al Foggia.

La Salernitana che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione appare una squadra piuttosto completa, con almeno due giocatori per ruolo. Gli innesti risultano mirati e funzionali al credo tattico di mister Colantuono, le cui richieste sono state in gran parte soddisfatte. I granata si presentano come un giusto mix di giovani in rampa di lancio e giocatori di sicuro affidamento, che potranno dare il loro contributo anche in termini di esperienza. Djuric, Jallow e Di Gennaro costituiscono poi i fiori all'occhiello della campagna acquisti, per via dei loro trascorsi importanti. Fatta salvo qualche inevitabile riserva su alcuni elementi, ancora da testare in una piazza calda e ambiziosa come quella di Salerno, non possiamo che promuovere a pieni voti il mercato del club di via Allende, che ha dimostrato di avere progetti importanti per l'anno del centenario granata. Come sempre, sarà il campo l'unico giudice supremo del mercato, ma la Salernitana, dal canto suo, ha gettato le basi per una stagione avvincente. Lo riporta TuttoSalerntina.com