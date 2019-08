Salernitana, Il Mattino: "Cerci il pupillo scalda i motori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cerci il pupillo scalda i motori", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Primo giorno con i compagni di squadra, ma domenica sarà in panchina: l'attaccante ha bisogno di tempo per recuperare la condizione. Mister Ventura fa le prove per la gara di Coppa con il Catanzaro: Jaroszynski pronto all'esordio, a Di Tacchio le chiavi della regia.