© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

"Granata in silenzio, i tifosi no", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Pioggia di fischi e cori dagli spalti da parte dei tifosi della Salernitana dopo il pareggio contro l'Ascoli. Nessun tesserato davanti ai microfoni, protesta per il gol annullato. Squadra volenterosa ma confusa, si chiude un novembre nero. In uno striscione l'ira dei tifosi: "Il copione non è cambiato".