© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, per quanto riguarda la Salernitana, pone in primo piano le scelte di formazione di mister Gregucci in vista della gara di oggi col Carpi. Il tecnico di San Giorgio Ionico è pronto a schierare dal primo minuto la coppia pesante Calaiò-Djuric, senza però trequartisti a sostegno, neanche Rosina.