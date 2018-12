© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'edizione locale del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla Salernitana, che lunedì sera sfiderà il Brescia. Le rondinelle arriveranno a Salerno, lunedì sera, forti del miglior attacco della serie cadetta e del capocannoniere del campionato. Per questo il quotidiano titola nelle pagine sportive: "La nuova difesa alla prova del 10". In attacco, invece, Colantuono ha due dubbi: Rosina o Mazzarani come trequartista, Jallow o Djuric in tandem con Bocalon.