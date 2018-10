Salernitana, Il Mattino: "Mazzarani, fantasia per Djuric e Jallow"

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Barcellona, previsto fatturato record per il 2018-2019: 960 milioni

Premier, il Liverpool torna a vincere e resta in testa: basta il gol di Salah

Real Madrid, Lopetegui a colloquio con Florentino Perez: per ora resta

Tottenham, Lamela: "Finalmente sto bene, felice per il gol e i tre punti"

PSG, Verratti in dubbio per il Napoli: problema ad una coscia

Real Madrid, Ramos: "Cambiare allenatore non è mai positivo"

Tottenham, Pochettino: "Difficile vincere in casa del West Ham"

Liga, il Barcellona vince e vola in testa: Siviglia ko 4-2

Bayern, Kovac: "Bravi soprattutto quando eravamo in dieci"

PSG, Tuchel: "Risultati eccessivo. Di Maria e Verratti ok per il Napoli"

Liverpool, Klopp: "Non una buona gara, ci prendiamo i tre punti"

Newcastle, Benitez: "Dovevamo vincere, non sfruttiamo le occasioni"

Amiens, Pelissier: "Non puoi fare così tanti errori contro il PSG"

Liverpool, Salah: "Bello segnare 50 gol in Premier, conta aiutare la squadra"

Valencia, Marcelino: "Dominio totale ma non riusciamo a segnare"

"Mazzarani, fantasia per Djuric e Jallow", titola Il Mattino in edicola quest'oggi. All'ex Catania il compito di innescare le punte nel 3-4-1-2 di Colantuono. Sfida al Perugia, diecimila allo stadio e una speciale coreografia della Sud.

