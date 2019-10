Salernitana, Il Mattino: "Onda granata pronta ad invadere Venezia"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola pone in primo piano i numeri della prevendita che si sta vivendo in casa Salernitana per la trasferta di Venezia, che vedrà un'invasione granata. Oltre 300 i tagliandi staccati in una settimana, dati che lasciano prevedere un'affluenza record al Penzo, dove si rinsalderà il rapporto di amicizia che lega le due tifoserie. "L'onda granata pronta ad invadere Venezia", titola il quotidiano.